Doppelpacker des Tages: Mark Uth (1899 Hoffenheim)

Leipzig (SID) - Die Pläne für den Sommer hat Mark Uth eigentlich längst geschmiedet. Einen Urlaub hat sich der Angreifer des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim nach einer langen Saison verdient, dann steht noch der Umzug in die alte Heimat Nordrhein-Westfalen zu seinem künftigen Arbeitgeber Schalke 04 an. Nur eines könnte den Ablauf der Sommerpause durcheinanderwirbeln: Die Nominierung für die WM-Endrunde in Russland.

Jubelt über seinen Doppelpack in Leipzig: Mark Uth © SID

Der 26-Jährige hat noch kein Länderspiel absolviert, andere Stürmer sind bei Joachim Löw aufgrund ihrer Verdienste im Vorteil. Mit seiner Leistung beim 5:2-Triumph der Hoffenheimer bei RB Leipzig am Samstag bewies Uth dennoch, dass er durchaus eine Alternative für den Bundestrainer sein könnte.

Mit zwei Toren (14./60.) und einer Vorlage hatte Uth maßgeblichen Anteil am Erfolg der TSG. Mit nunmehr 14 Saisontreffern ist er gemeinsam mit Kevin Volland (Bayer Leverkusen) erfolgreichster deutscher Bundesliga-Torschütze - noch vor dem für die WM gesetzten Timo Werner (Leipzig/11 Tore) sowie Sandro Wagner (Bayern München/11) und Mario Gomez (VfB Stuttgart/7).

Mit Mark Uth zur WM? "Ich mache mir darüber keine Gedanken", sagte Uth am Samstag: "Wenn's passiert, passiert's. Wenn nicht, dann ist das eben so."

Noch drei Saisonspiele hat Uth, um sich zu empfehlen. Bleibt er treffsicher, würde 1899 womöglich erstmals in die Champions League einziehen. "Wir wollen die Spiele alle gewinnen. Dann schauen wir mal, wo wir am Ende stehen", sagte er.

Mit Schalke kann Uth bereits fast fest für die Champions League planen. Dort kann er sich auf der großen Bühne beweisen. Spätestens dann würde er wohl auch einen Anruf von Joachim Löw bekommen.