Doppelschlag in Kontiolahti und Hochfilzen zu Beginn der Biathlon-Saison

Köln (SID) - Die Corona-Pandemie wirbelt auch den Weltcupkalender der Biathleten in der neuen Saison durcheinander. Der Weltverband IBU nahm die Austragungsorte Östersund und Annecy-Le Grand Bornand aus dem Programm, die ersten vier Weltcups finden somit an zwei Standorten statt. Die Saison beginnt mit einem Doppelschlag (27. bis 29. November und 30. November bis 6. Dezember) im finnischen Kontiolahti, gefolgt von zwei Events in Hochfilzen/Österreich (7. bis 13. und 14. bis 20. Dezember).

In Hochfilzen finden im Dezember zwei Wettbewerbe statt © SID

Die WM findet dagegen wie geplant vom 9. bis 21. Februar 2021 im slowenischen Pokljuka statt. Die Entscheidung über die deutschen Weltcups in Oberhof (4. bis 10. Januar) und Ruhpolding (11. bis 17. Januar) fällt im Oktober.

"Wie alle Sportarten sieht sich auch Biathlon nie gekannten Herausforderungen gegenüber", sagte IBU-Präsident Olle Dahlin: "Auch wenn es enttäuschend ist, müssen wir akzeptieren, dass Änderungen an unseren ursprünglichen Plänen absolut notwendig sind."

In Absprache mit nationalen Behörden, medizinischen Beratern und den Organisationskomitees fiel die Entscheidung gegen Östersund/Schweden und das französische Annecy-Le Grand Bornand, um die Anzahl der Weltcupstationen während der Pandemie zu verringern.