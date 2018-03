Doppelsieg für Österreich, Kugel für Feuz, starker Auftritt von Dreßen

Åre (SID) - Ski-Weltmeister Beat Feuz hat zum ersten Mal die kleine Kristallkugel für den Weltcup-Gesamtsieg in der Abfahrt gewonnen. Beim letzten Saisonrennen in der Königsdisziplin im schwedische Are, das zeitgleich der österreichische Sotschi-Olympiasieger Matthias Mayer und dessen Landsmann Vincent Kriechmayr gewannen, reichte dem Schweizer der dritte Rang, um Verfolger Aksel Lund Svindal (Norwegen) auf Distanz zu halten. Der Olympiasieger von Pyeonhchang aus Norwegen belegte den vierten Platz.

Sieger im Gesamtweltcup: Beat Feuz © SID

Thomas Dreßen (Mittenwald) zeigte erneut eine hervorragende Leistung. Der zweifache Saisonsieger verpasste das Podium als Fünfter um 0,20 Sekunden und beendete die beste Saison eines deutschen Abfahrers im Weltcup auf Rang drei in der Gesamtwertung. Dritter im Abfahrtsweltcup war zuvor auch Franz Vogler aus Oberstdorf gleich im Gründungsjahr des Weltcups 1967 gewesen. Damals wurden aber nur fünf Rennen gefahren und nur die besten drei gewertet.