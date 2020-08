Doppeltestspielsieg für Werder - Drei Profis reisen nicht zur Nationalmannschaft

Lohne (SID) - Auch dank des Debüt-Treffers von Neuzugang Tahith Chong hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen seine weiße Weste in der Vorbereitung gewahrt. Zuerst setzte sich die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gegen den niederländischen Ehrendivisionär FC Groningen, der ohne Arjen Robben antrat, klar mit 4:0 (4:0) durch. Im zweiten Test gewann Bremen mit 1:0 (1:0) gegen den Zweitligisten FC St. Pauli.

Bremen überzeugt bei Testpielsieg gegen Groningen © SID

Josh Sargent (10.), Johannes Eggestein (15.), Leonardo Bittencourt (24.) und Chong (34.) sorgten gegen Groningen bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Für den 20 Jahre alten Niederländer Chong war es der erste Treffer im Bremer Trikot. Vor knapp zwei Wochen hatten die Werderaner den Offensivspieler vom englischen Rekordmeister Manchester United ausgeliehen.

Im Test gegen St. Pauli traf Milot Rashica (43.). Der 24-Jährige aus dem Kosovo wird wie seine Teamkollegen Milos Veljkovic (Serbien) und Tahith Chong (U21 Niederlande) nicht zu den jeweiligen Nationalmannschaften reisen. Wie Bremen am Samstag bekannt gab, würde das Trio für die anstehenden Länderspiele jeweils in Risikogebiete aufbrechen. Das Gesundheitsamt Bremen fordere in diesem Fall eine fünftägige Quarantäne.

"Vor diesem Hintergrund haben wir mit den Spielern entschieden, dass sie nicht zu den Auswahlmannschaften reisen, da das auch einen Einsatz im Pokalspiel ausschließen würde. Das wollen wir vermeiden", erklärte Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball.