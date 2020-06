Dora Grozer zurück in der Volleyball-Bundesliga

Köln (SID) - Außenangreiferin Dora Grozer wird in der kommenden Saison für Volleyball-Bundesligist MTV Stuttgart auflaufen. Die kleine Schwester von Volleyball-Star Georg Grozer kehrt nach zwei Jahren in der Schweiz bei Sm'Aesch Pfeffingen nach Deutschland zurück.

Dora Grozer wechselt zum MTV Stuttgart © SID

"Wir haben eine gestandene deutsche Spielerin gesucht, die trotzdem noch großes Entwicklungspotenzial hat und zu uns passt, und es ist uns gelungen, die perfekte Lösung zu finden", sagte MTV-Sportchefin Kim Renkema der Stuttgarter Zeitung.

Die 24-jährige Grozer freut sich, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. "Ich kann es kaum erwarten, bis die neue Saison los geht", sagte Grozer in einer Videobotschaft auf ihrer Facebook-Seite. In der Bundesliga war sie unter anderem für die Ladies in Black Aachen und zuletzt für den VC Wiesbaden aktiv.

Grozer stammt aus einer Volleyball-Familie: Ihre Großmutter, ihre Eltern und ihre drei Brüder spielten oder spielen erfolgreich Volleyball.