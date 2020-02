Dorsch bei Kombination nur auf Rang 22 - Brignone führt nach Super-G

Crans-Montana (SID) - Patrizia Dorsch (Schellenberg) liegt bei der alpinen Kombination in Crans Montana weit zurück. Die 26 Jahre alte Skirennläuferin belegt nach dem Super-G nur den 22. Platz. In Führung vor dem Slalom (13.30 Uhr) liegt die Italienerin Federica Brignone in 1:15,62 Minuten vor Petra Vlhova (Slowakei/+0,58) und der Österreicherin Nina Ortlieb (+0,66). Dorsch hat nach einem schweren Fehler im Zielhang 2,43 Sekunden Rückstand.