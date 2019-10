Dortmund in Freiburg ohne Alcacer und Schulz

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Spiel beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) erneut auf Stürmer Paco Alcacer und Verteidiger Nico Schulz verzichten. Alcacer verpasste bereits das Champions-League-Spiel bei Slavia Prag (2:0) am Mittwoch wegen einer Achillessehnenreizung, Schulz hatte sich im EM-Qualifikationsspiel Anfang September eine Fußverletzung zugezogen.

BVB-Stürmer Paco Alcacer fällt gegen den SC Freiburg aus © SID

Sowohl Julian Brandt als auch Mario Götze kommen als Ersatz für Alcacer in Frage, Trainer Lucien Favre wollte sich am Freitag nicht festlegen. Brandt hatte in Prag ein gutes Spiel gemacht, Götze am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt von Beginn an überzeugt.

Götze, der in Prag wieder auf der Bank Platz nehmen musste, riet Favre zu Geduld: "Wir werden jedes Mal rotieren, jeder Spieler wird spielen, wir haben erst Mitte Oktober, wir brauchen jeden Spieler", sagte der Schweizer auf der Pressekonferenz.

Sportdirektor Michael Zorc gab sich vor dem "äußerst schwierigen" Spiel im Breisgau kämpferisch. "Auch wenn der ein oder andere schon einen Abgesang auf uns begonnen hat, wir greifen jetzt erst richtig an."

Der BVB, der mit dem erklärten Ziel in die Saison gegangen war, Meister zu werden, liegt derzeit mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München nur auf dem achten Platz.