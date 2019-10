Dortmund mit Hummels und ohne Alcacer nach Prag

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann im Champions-League-Spiel am Mittwoch (18.55 Uhr/Sky) bei Slavia Prag offenbar wieder auf Abwehrspieler Mats Hummels setzen. Der zuletzt verletzte Ex-Weltmeister trat am Dienstag mit den Westfalen die Reise in die tschechische Hauptstadt an. Dagegen fehlte Stürmer Paco Alcacer wegen einer Achillessehnenreizung beim Abflug in die Goldene Stadt.

Borussia Dortmund kann wieder auf Mats Hummels setzen © SID

Hummels hatte in der zurückliegenden Woche an Rückenproblemen nach dem Punktspiel bei Eintracht Frankfurt laboriert. Wegen der Beschwerden fehlte der Ex-Münchner dem Vizemeister auch am vergangenen Samstag beim 2:2 im Ligaspiel gegen Werder Bremen.

Ob Alcacer nach seiner Champions-League-Pause Dortmund im nächsten Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg wieder zur Verfügung stehen kann, blieb am Dienstag noch offen. Mit bislang fünf Saisontoren ist der Spanier derzeit bester BVB-Schütze.