Dortmund mit Reus ins Trainingslager - Aubameyang fehlt

Marbella (SID) - Mit dem lange verletzten Nationalspieler Marco Reus, aber ohne Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang hat Borussia Dortmund als letzter Fußball-Bundesligist die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Reus flog am Mittwoch nach siebenmonatiger Pause wegen seines im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:1) erlittenen Kreuzbandrisses mit ins Trainingslager nach Marbella. Dort absolvierte der 28-Jährige Teile des ersten Mannschaftstrainings und könnte im Februar sein Comeback geben.

Reus mit dabei: BVB reist ins Trainingslager © SID

Auf Aubameyang muss Trainer Peter Stöger in den ersten Tagen in Spanien unterdessen verzichten. Der Gabuner nimmt an der Gala zur Preisverleihung zu "Afrikas Fußballer des Jahres" teil und stößt erst am Freitag zur Mannschaft.

Der Tabellendritte bestreitet im Trainingslager (bis 9. Januar) zwei Testspiele gegen Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf (6. Januar) und den belgischen Pokalsieger SV Zulte Waregem (8. Januar). Der Rückrundenauftakt erfolgt am 14. Januar gegen den VfL Wolfsburg.