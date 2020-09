Dortmund ohne Piszczek gegen Gladbach

Dortmund (SID) - Vizemeister Borussia Dortmund muss zum Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) auf Routinier Lukasz Piszczek verzichten. Der Pole laboriert an Rückenbeschwerden. Das teilte der BVB mit.