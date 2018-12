Dortmund ohne Reus, Witsel und Sancho in Monaco

Monaco (SID) - Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund bestreitet sein abschließendes Gruppenspiel in der Champions League ohne zahlreiche Stammspieler. Trainer Lucien Favre muss in der Begegnung beim französischen Vizemeister AS Monaco am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) auf Marco Reus (Oberschenkel), Axel Witsel (Pause), Thomas Delaney (Wade), Jadon Sancho (Trauerfall), Jacob Bruun Larsen und Lukasz Piszczek (beide Knie) verzichten.

Sind in Monaco nicht dabei: Marco Reus und Axel Witsel (r.) © SID

Mit einem Erfolg in Monaco kann der BVB noch Gruppensieger werden. Gleichzeitig dürfte Atletico Madrid aber nicht beim FC Brügge gewinnen.