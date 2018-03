Dortmund ohne Reus gegen Hannover

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Spiel gegen Hannover 96 auf Marco Reus verzichten. Der Offensivspieler war beim Achtelfinal-Aus in der Europa League in Salzburg am vergangenen Donnerstag in der Halbzeitpause mit Adduktorenproblemen ausgewechselt worden.

Marco Reus kann BVB gegen Hannover nicht unterstützen © SID

Dafür steht der von Trainer Peter Stöger nach dem Salzburg-Spiel öffentlich kritisierte Mario Götze in der Anfangsformation.