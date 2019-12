Dortmund ohne Reus in Hoffenheim - Sancho fraglich

Dortmund (SID) - Vizemeister Borussia Dortmund muss zum Hinrundenabschluss bei der TSG Hoffenheim am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der Nationalspieler hat sich im Spiel gegen RB Leipzig (3:3) einen Muskelfaserriss zugezogen. "Er kann nicht spielen", sagte Trainer Lucien Favre. Reus hatte nach einer mäßigen Hinrunde zuletzt wieder eine stark ansteigende Form gezeigt. Der Einsatz von Jungstar Jadon Sancho (muskuläre Probleme) ist zudem fraglich.

Fällt wegen Muskelfaserriss aus: Marco Reus © SID

In Hoffenheim will der BVB die erste Saisonhälfte mit einem Sieg abschließen, um nicht weiteren Boden auf die Tabellenspitze zu verlieren. "Es wird ein Kraftakt, weil wir viele Spiele in den Beinen haben. Wir wollen drei Punkte holen und einen guten Jahresabschluss schaffen", sagte Sportdirektor Michael Zorc.