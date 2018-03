Dortmund sorgt beim Aus für gute Quote

Köln (SID) - Das blamable Europa-League-Aus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat Sport1 eine gute Quote beschert. Die enttäuschende Nullnummer im Achtelfinal-Rückspiel in Salzburg verfolgten im Schnitt 2,67 Millionen Zuschauer. In der Spitze schalteten bis zu 3,35 Millionen Zuschauer ein. Nach dem Aus des BVB ist Vizemeister RB Leipzig der letzte verbliebene Bundesligist im Wettbewerb.