Dortmunds Champions-League-Gegner Inter lange ohne Sanchez

Köln (SID) - Dem chilenischen Fußballstar Alexis Sanchez von Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Inter Mailand droht eine längere Pause. Der 30 Jahre alte Stürmer hat im Freundschaftsspiel gegen Kolumbien (0:0) am Samstagabend eine Verletzung im linken Sprunggelenk erlitten. Er wird "zwei bis drei Monate" ausfallen, sagte Chiles Nationaltrainer Reinaldo Rueda.

Alexis Sanchez wird Inter Mailand vorerst fehlen © SID

Sanchez fehlt Inter somit in den beiden Partien in der Gruppenphase der Königsklasse gegen den BVB. Diese finden am 23. Oktober in Mailand und am 5. November in Dortmund statt. Inter hatte den Chilenen bis Saisonende vom englischen Rekordmeister Manchester United ausgeliehen.