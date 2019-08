Dost absolviert am Montag Medizincheck in Frankfurt

Leipzig (SID) - Wunschstürmer Bas Dost absolviert am Montag den Medizincheck bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Dies bestätigte Sportdirektor Bruno Hübner nach dem Bundesligaspiel bei RB Leipzig (1:2) am Sonntag. Zuvor war fraglich gewesen, ob Dost von Sporting Lissabon nach Hessen wechselt. Die Portugiesen hatten am vergangenen Dienstag mitgeteilt, dass "überraschende und kurzfristige Forderungen vonseiten des Spielers die Umsetzung des Transfers verhindern". Die Seite des Spielers dementierte.

Forderungen vonseiten Bas Dost verhindern Transfer © SID

Eigentlich sollte Dost zu Wochenbeginn am Main vorgestellt werden. Als Ablösesumme waren knapp zehn Millionen Euro im Gespräch. Sporting bestätigte bereits die "grundsätzliche Einigung" mit der Eintracht. Bei Frankfurt soll Dost, der von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg aktiv war und 36 Tore in 85 Bundesliga-Einsätzen erzielte, die Verkäufe von Sebastien Haller (West Ham United) und Luka Jovic (Real Madrid) kompensieren.

Trainer Adi Hütter freute sich am Sonntag bereits: "Da bekommen wir sicherlich einen Spieler, der mit seiner Größe und Wucht weiß, wo das Tor steht", sagte er. Ob es noch weitere Bewegungen im Kader der Eintracht geben könnte, etwa über einen Transfer von Ante Rebic wird derzeit noch spekuliert, ließ Hübner derweil offen. "Jetzt machen wir erstmal Bast Dost fertig und dann schauen wir mal", sagte er. Das Transferfenster in der Bundesliga schließt am 2. September.