Dotschew folgt beim MSV auf entlassenen Lettieri

Köln (SID) - Nur wenige Tage nach seiner Entlassung bei Viktoria Köln übernimmt Pawel Dotschew den vakanten Trainerposten beim abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. Dies teilte der Klub am Dienstag mit. Dotschew tritt die Nachfolge von Gino Lettieri an und erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Der 55-Jährige ist der Trainer mit den meisten Einsätzen in der 3. Liga, der MSV seine bereits sechste Station.

Pawel Dotschew übernimmt bei Duisburg © SID

"Mehr Erfahrung in der 3. Liga geht nicht. Wir sind überzeugt, dass Pawel nun entscheidende Impulse setzt, um mit der Mannschaft den sportlichen Turnaround zu schaffen", sagte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic.

Duisburg belegt Platz 19 und hatte sich am vergangenen Mittwoch von Lettieri getrennt. Danach gewann der MSV unter Interimscoach Uwe Schubert 3:1 gegen Aufsteiger VfB Lübeck und gab damit die Rote Laterne des Tabellenletzten ab. Dotschew war am 24. Januar bei der Viktoria entlassen worden.