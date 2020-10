Draisaitl-Kollege McDavid positiv auf Corona getestet

Edmonton (SID) - Kapitän Connor McDavid von NHL-Klub Edmonton Oilers ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gaben die Oilers in der Nacht zu Dienstag bekannt. Der kongeniale Sturmpartner des deutschen Eishockeystars Leon Draisaitl habe sich zu Hause in Quarantäne begeben und werde alle medizinischen Protokolle einhalten, hieß es in der Mitteilung.

Positiv auf Corona getestet: Connor McDavid © SID

Der Kanadier McDavid (23), der in der vergangenen Hauptsaison mit 97 Scorerpunkten Platz zwei hinter Draisaitl (110) belegte, zeige "milde Symptome", fühle sich aber ansonsten gut, ergänzten die Oilers.