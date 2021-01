Draisaitl führt Oilers zum Sieg: "Sehr solide 60 Minuten"

Frankfurt/Main (SID) - Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat seinen persönlichen Bann gebrochen und die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL aus ihrem ersten Tief der Saison geführt. Beim 3:1-Erfolg gegen die Toronto Maple Leafs erzielte der MVP der vergangenen Spielzeit sein erstes Saisontor.

Draisaitl (3. von links) feiert sein erstes Saisontor © SID

Draisaitl brachte sein Team zu Beginn des letzten Drittels in Überzahl mit 2:1 in Führung und ebnete damit nach drei Niederlagen in Serie den Weg zum zweiten Sieg im fünften Spiel. "Das waren sehr solide 60 Minuten. Alle vier Reihen, die Verteidiger und unser Torhüter haben stark gespielt", sagte der Stürmer, "ein großer Sieg".

Zuvor waren dem 25-Jährigen bereits fünf Assists gelungen, in den vergangenen beiden Partien schaffte er allerdings keine Torbeteiligung. Sein Team- und Nationalmannschaftskollege Dominik Kahun blieb in knapp 13 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt. Gleiches galt für Nico Sturm beim dritten Saisonsieg der Minnesota Wild. Beim 3:2 gegen die Anaheim Ducks bekam der gebürtige Augsburger zehn Minuten Eiszeit.