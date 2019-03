Draisaitl mit Tor und Assist bei nächstem Oilers-Sieg

Buffalo (SID) - Nationalspieler Leon Draisaitl schraubt sein Punktekonto in der Eishockey-Profiliga NHL immer weiter in die Höhe. Zum 4:3 seiner Edmonton Oilers bei den Buffalo Sabres steuerte der Stürmer einen Treffer und eine Vorlage bei, für die Kanadier war es bereits der dritte Erfolg in Serie. Draisaitl (23) hat nun 41 Saisontore und 42 Assists auf dem Konto, nur vier NHL-Spieler stehen in den Bestenliste vor ihm.

Es läuft für Leon Draisaitl © SID

Der Stürmer hat sich in elf aufeinanderfolgenden Partien in die Scorerliste eingetragen und damit seine bislang beste Serie egalisiert. Vom 14. März bis 4. April 2017 war Draisaitl in jeder Begegnung erfolgreich gewesen, er verbuchte damals fünf Tore und 14 Vorlagen.

Edmonton hat im Westen sechs Punkte Rückstand zu einem Play-off-Platz. "Wir geben nicht auf, ehe wir es geschafft haben oder es vorbei ist. Es war wieder eine giftige Vorstellung, ein guter Auswärtstrip vom ganzen Team. Wir müssen so weitermachen", sagte Draisaitl. Für Edmonton war es das letzte von fünf aufeinanderfolgenden Gastspielen. Tobias Rieder blieb in Buffalo ohne Scorerpunkt. - Die Topscorer der NHL im Überblick:

1. Nikita Kutscherow (Tampa Bay Lightning) 106 Punkte/31 Tore+75 Assists

2. Patrick Kane (Chicago Blackhawks) 94/40+54

3. Connor McDavid (Edmonton Oilers) 92/33+59

4. Johnny Gaudreau (Calgary Flames) 84/30+54

5. Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) 83/41+42