Draisaitl und Edmonton verlieren beim NHL-Restart

Köln (SID) - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen Fehlstart in das Finalturnier der NHL in eigener Halle hingelegt. Zum Auftakt der Qualifikationsrunde gegen die Chicago Blackhawks verlor der Altmeister aus Kanada 4:6 und steht nach einer katastrophalen Defensivleistung bereits mit dem Rücken zur Wand. Der Sieger der Best-of-five-Serie zieht ins Viertelfinale um den Stanley Cup ein.

Leon Draisaitl steuert Assist bei © SID

Für Draisaitl begann das erste Punktspiel nach 144 Tagen Corona-Zwangspause optimal: Sein Zuspiel verwertete Kapitän Connor McDavid bereits in der dritten Minute zur frühen Führung für die Oilers. Doch Chicago antwortete noch im ersten Drittel mit vier Toren in sieben Minuten.

Der deutsche Topscorer der abgebrochenen Hauptrunde verkürzte (25.), doch zwei weitere Gegentreffer vor der zweiten Drittelsirene entschieden das Spiel. Daran änderten auch die Tore von James Neal und Ryan Nugent-Hopkins nichts mehr. Der Tscheche Dominik Kubalik, in der vergangenen Saison noch für den HC Ambri-Piotta auf dem Eis, war mit zwei Toren und drei Vorlagen der überragende Spieler.

Vor dem ersten Bully in Edmonton hatte Matt Dumba von Minnesota Wild, einer der wenigen dunkelhäutigen Spieler in der NHL, in einer eindringlichen Ansprache auf dem Eis mehr Anstrengungen im Kampf gegen Rassismus gefordert. Bei der US-Hymne ging der Kanadier als erster NHL-Profi aufs Knie, Malcolm Subban (Chicago) und Darnell Nurse (Edmonton) legten ihm demonstrativ die Hand auf die Schulter.

In Toronto, der anderen "Blase" für das abgeschottete Finalturnier, hatte zuvor Jaccob Slavin das erste Tor in der NHL-Geschichte im Monat August geschossen. Der Verteidiger leitete damit den 3:2-Sieg der Carolina Hurricanes gegen die New York Rangers ein. In den beiden kanadischen Städten kämpfen insgesamt 24 Teams um den Stanley Cup, der Anfang Oktober überreicht wird.