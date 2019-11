Draisaitl und McDavid mit Oilers zurück in der Spur

Köln (SID) - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat seine bemerkenswerte Punktejagd in der nordamerikanischen Profiliga NHL wieder aufgenommen. Mit den Edmonton Oilers gewann der Kölner bei den Vegas Golden Knights mit 4:2, Draisaitl bereitete dabei drei Treffer vor. Zwei Tage zuvor war er im Rahmen der Niederlage bei den Los Angeles Kings (1:5) erstmals seit einem Monat ohne Torbeteiligung geblieben.

Draisaitl schon wieder mit entscheidenden Aktionen © SID

Am Samstag legte Draisaitl im ersten Drittel nun zunächst für seine Teamkollegen Connor McDavid und Ethan Bear auf, auch McDavids Treffer zum Endstand im Schlussdrittel bereitete der deutsche Nationalspieler vor. Draisaitl steht nun wieder alleine an der Spitze der Scorerliste. Mit 47 Punkten (16 Tore/31 Vorlagen) liegt er knapp vor Oilers-Kapitän McDavid, der auf 46 Punkte (18/28) kommt. Die Oilers führen die Pacific Division weiterhin an.

Einen gebrauchten Tag erwischte Torhüter Philipp Grubauer, der mit Colorado Avalanche 3:5 gegen die Toronto Maple Leafs verlor. Der Rosenheimer kassierte im ersten Drittel vier Treffer bei 15 Schüssen auf sein Tor und wurde anschließend durch Pavel Francouz ersetzt.