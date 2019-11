Draisaitl will NHL-Trophäe für den besten Scorer gewinnen

Köln (SID) - Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl liebäugelt mit dem Gewinn der Art Ross Trophy. Diese Auszeichnung erhält der beste Scorer der nordamerikanischen Profiliga NHL am Ende der regulären Saison. Der Kölner im Trikot der Edmonton Oilers führt diese Wertung mit 43 Punkten (16 Tore/27 Assists) vor seinem Sturmpartner Connor McDavid (40) an.

Draisaitl führt als bester Scorer der NHL die Wertung an © SID

"Es wäre schön, so eine Trophäe mal zu gewinnen. Jeder Sportler will so etwas gewinnen, da braucht man nicht um den heißen Brei herumreden", sagte der 24-Jährige bei Spox und DAZN. Wichtiger aber sei ihm der Erfolg des Teams. Und da sieht er die Oilers auf einem guten Weg. "Das Ziel sind die Play-offs. Mir gefällt, wo wir gerade stehen, aber es sind gerade einmal gut 20 Spiele gespielt."

Mit der Meinung, er würde vor allem von seinem genialen Mitspieler Connor McDavid profitieren, kann Leon Draisaitl gut leben. "Das höre ich seit Jahren, das gehört dazu. Ich halte mich aus solchen Diskussionen raus. Wir verstehen uns auch neben dem Eis gut und spielen seit Jahren zusammen. Wir wissen genau, was für ein Eishockey wir zusammen spielen wollen, helfen uns und geben uns beiden gleich viel", sagte Draisaitl.