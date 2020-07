Draisaitl wird Botschafter der Laureus Sport for Good Stiftung

Köln (SID) - Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl setzt sich künftig als Botschafter der Laureus Sport for Good Stiftung für Kinder und Jugendliche ein. Das verkündete die Hilfsorganisation mit einem Video, in dem zahlreiche andere Botschafter wie Fußball-Weltmeister Roman Weidenfeller, Ski-Olympiasiegerin Maria Riesch oder Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste den 24-Jährigen in der "Laureus Familie" begrüßen.

Leon Draisaitl sieht die Entwicklung des deutschen Eishockey positiv © SID

Besonders wird sich der Nationalspieler, der als erster Deutscher zum wertvollsten Spieler der Saison in der nordamerikanischen Profiliga NHL gewählt werden könnte, für das Projekt KICK on Ice in Berlin einsetzen. Mit dem Förderprogramm soll durch den Eishockeysport das Abdriften sozial benachteiligter Kinder in die Kriminalität verhindert werden.

"Für mich steht seit meiner Kindheit der Teamgedanke im Vordergrund. Als Eishockeyspieler weiß ich, dass der Einzelne ohne die Gemeinschaft nichts erreichen kann. Auch ich wäre ohne meine Mannschaftskameraden nicht da, wo ich heute bin. Diese Werte möchte ich den Mädchen und Jungs vermitteln", begründete Draisaitl sein Engagement.