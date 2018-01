Draisaitls Oilers gewinnen überraschend in Las Vegas

Las Vegas (SID) - Die Edmonton Oilers mit Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL überraschend die Vegas Golden Knights geschlagen. Die Oilers setzten sich beim besten Team der Western Conference mit 3:2 nach Verlängerung durch, Draisaitl war am entscheidenden Treffer durch Darnell Nurse beteiligt.

Draisaitls Oilers gewinnen überraschend in Las Vegas © SID

Teamkollege Connor McDavid legte an seinem 21. Geburtstag zwei Tore auf und hat damit in 173 Partien bereits 200 Scorerpunkte gesammelt. Auf der Tribüne freute sich Oilers-Legende Wayne Gretzky mit seinem früheren Team.

Während die Play-off-Plätze für Edmonton trotz des zweiten Sieges nacheinander noch immer weit entfernt sind, nimmt Draisaitls Nationalmannschaftskollege Tom Kühnhackl mit den Pittsburgh Penguins Kurs auf die Endrunde. Der Titelverteidiger gewann 4:1 gegen die Detroit Red Wings und kletterte dank des dritten Siegs in Serie auf den achten Platz der Eastern Conference. Stürmer Kühnhackl blieb in 9:42 Minuten Spielzeit ohne Torbeteiligung.

Im New Yorker Stadtduell setzten sich die Islanders ohne die deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und Dennis Seidenberg mit 7:2 bei den Rangers durch. Die Islanders (48) sprangen durch den dritten Derbysieg in Folge auf Rang neun im Osten und bis auf einen Punkt an den siebtplatzierten Stadtrivalen heran.