Draisaitls Oilers wieder in der Erfolgsspur

New York (SID) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Kanadier gewannen zwei Tage nach dem verlorenen Duell mit den Dallas Stars bei den St. Louis Blues trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands noch mit 3:2 nach Penaltyschießen. Draisaitls Team verkürzte durch den vierten Erfolg in den vergangenen fünf Spielen den Rückstand auf die Play-off-Plätze im Osten auf nur noch zwei Punkte.

Leon Draisaitl und die Oilers siegen in Anaheim © SID

Dagegen sind die Chicago Blackhawks mit Draisaitls Nationalmannschafts-Kollege Dominik Kahun im Kampf um die Teilnahme an der Finalrunde weiter zurückgefallen. Das 2:4 bei den Anaheim Ducks bedeutete für das Team des Ex-Münchners schon die fünfte Niederlage nacheinander. Chicago rangiert damit im Osten noch fünf Zähler hinter Edmonton lediglich auf dem 13. und drittletzten Platz.