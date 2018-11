Draxler fehlt auch im letzten Länderspiel des Jahres

Leipzig (SID) - Ohne Julian Draxler bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Gelsenkirchen gegen die Niederlande ihr letztes Gruppenspiel in der Nations League. Der 25 Jahre alte Profi von Paris St. Germain wird wegen eines Trauerfalls in der Familie nicht mehr zum Team stoßen. Draxler hatte deswegen schon das Länderspiel am Donnerstag in Leipzig gegen Russland (3:0) verpasst.