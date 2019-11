Drechsler hatte Zweifel nach Mauerfall: "Wo wird mein Platz sein"

Berlin (SID) - Ausnahme-Weitspringerin Heike Drechsler hat den Mauerfall vor 30 Jahren mit unterschiedlichen Gefühlen erlebt. Der 9. November 1989 löste zunächst pure Freude aus. "Aber im Laufe der Zeit kamen auch Fragen dazu, Sorgen, Existenzängste", erzählte Drechsler im Interview mit dem SID: "Wo wird mein Platz in diesem Gesamtdeutschland sein? Was erwartet meinen Sohn?"

Heike Drechslers hatte Zweifel nach Mauerfall © SID

Neun Tage zuvor war die Top-Athletin aus dem thüringischen Gera Mutter eines Sohnes geworden. Sie hatte eine Babypause eingelegt, doch nun löste die neue Lage im Land eine Aufbruchstimmung aus, "und ich fragte mich, ob ich nicht wieder mit dem Sport beginnen sollte", sagte Drechsler, die 1983 mit 17 Jahren in Helsinki schon Weltmeisterin geworden war.

Drechsler kehrte zurück und antwortete auf die große Ungewissheit mit starken Leistungen. Schon 1990 holte sie bei der EM in Split Gold im Weitsprung und Silber über 200 m. 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney gewann sie jeweils Weitsprung-Gold bei Olympia. Als sie 2000 noch Deutschlands Sportlerin des Jahres wurde, hatte sie "das Gefühl, angekommen zu sein".