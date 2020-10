Drei Coronafälle bei Türkgücü: Drittliga-Spiel in Zwickau abgesagt

Frankfurt/Main (SID) - Nach drei positiven Coronatests beim Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München ist das eigentlich für Freitagabend angesetzte Punktspiel beim FSV Zwickau abgesagt worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitagmittag mitteilte, geschah dies auf offiziellen Antrag der Münchner. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt sowie im Einvernehmen mit dem FSV Zwickau getroffen worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Türkgücü München hofft weiter auf Pokal-Teilnahme © SID

Nach den drei Coronafällen befinden sich seit Freitag 18 Spieler von Türkgücü sowie Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabs in Quarantäne, darunter der komplette Spieltagskader der Münchner für die Partie in Zwickau. Es ist die dritte Spielabsage in der laufenden Saison der 3. Liga.

Auch der 1. FC Saarbrücken hatte am Freitag einen Coronafall innerhalb der Mannschaft vermeldet. Die Austragung des Heimspiels gegen den SC Verl am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) ist laut DFB aber nicht gefährdet, da in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt keine häusliche Quarantäne für weitere Spieler des Saarbrücker Kaders nötig sei.