Drei Dopingtests verpasst: Untersuchung gegen Tennisspielerin Cornet

Paris (SID) - Der Tennis-Weltverband ITF hat gegen die Französin Alize Cornet wegen einer Reihe verpasster Dopingtests eine Untersuchung eingeleitet. Das gab der französische Verband FFT am Mittwoch bekannt. Die 27-Jährige war innerhalb von zwölf Monaten dreimal nicht angetroffen worden.

Alize Cornet erschien zu mehreren Dopingtests nicht © SID

Die Weltranglisten-42. wird wegen der Ermittlungen nicht im Fed Cup für Frankreich aufschlagen. Die FFT wurde bereits am 11. Januar vom Weltverband informiert, Cornet trat dennoch bei den Australian Open an und schied in der dritten Runde mit 5:7, 4:6 gegen Elise Mertens (Belgien) aus.