Drei Einbrüche bei Lyon-Profis während Champions-League-Spiels

Lyon (SID) - Die Serie von Einbrüchen bei Fußball-Profis in Frankreich während der Spiele hat in und um Lyon eine dreifache Fortsetzung gefunden. Nach dem Achtelfinalhinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona (0:0) mussten die Olympique-Spieler Memphis Depay, Lucas Tousart und Pape Cheikh Diop am späten Dienstagabend feststellen, dass bei ihnen Fenster bzw. Türen aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet worden waren.

Bei Depay wurde bereits zum zweiten Mal eingebrochen © SID

Es fehlten unter anderem Juwelen, teure Markenkleidung und Multimedia-Ausstattung. Depay traf es bereits zum zweiten Mal. Der Niederländer war bereits im September während eines Spiels gegen OGC Nizza beraubt worden, damals betrug der Schaden eine Million Euro.

Betroffen waren seit Dezember 2017 unter anderem auch Unai Emery, damals noch Trainer von Paris St. Germain, Olympique Marseilles Präsident Jacques-Henri Eyraud, PSG-Kapitän Thiago Silva oder der frühere Schalker Eric Maxim Choupo-Moting (ebenfalls Paris).