Drei Säbel-Herren und Degenfechterin Ndolo für WM-Hauptfeld qualifiziert

Budapest (SID) - Bei der Fecht-WM in Budapest kämpft ein deutsches Säbel-Trio am Donnerstag um die Einzelmedaillen. Neben dem EM-Dritten Max Hartung, der als Weltranglistendritter für das Hauptfeld gesetzt war, schafften am ersten Qualifikationstag auch der ehemalige Europameister Benedikt Wagner (beide Dormagen) und Björn Hübner-Fehrer (Werbach) den Sprung unter die besten 64.

Auch Benedikt Wagner schafft den Sprung ins Hauptfeld © SID

Ausgeschieden ist dagegen Matyas Szabo (Dormagen), der im entscheidenden Gefecht Low Ho Tin aus Hongkong 10:15 unterlag. Wagner hatte sich mit einer makellosen Vorrundenbilanz von 6:0 direkt qualifiziert, wenig später zog Hübner-Fehrer (Werbach/4:2) durch ein 15:10 gegen den Inder Karan Singh Singh nach. Zusammen hatte das Quartett bei der Heim-EM in Düsseldorf im Juni die Goldmedaille im Team gewonnen.

Bei den Degenfechterinnen hatte zuvor als einzige deutsche Starterin nur die EM-Dritte Alexandra Ndolo (Leverkusen) die Qualifikation überstanden. Ndolo machte in ihrer Vorrundengruppe mit 5:1-Siegen den Sprung ins Hauptfeld perfekt. Dort droht ihr am Donnerstag allerdings bereits früh eine schwere Aufgabe: In der zweiten Runde könnte sie auf die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Mara Navarria aus Italien treffen.

Ausgeschieden sind Ndolos Vereinskolleginnen Ricarda Multerer und Alexandra Ehler sowie Beate Christmann (Tauberbischofsheim), die die Vorrunde jeweils mit 4:2 abgeschlossen hatten. Multerer gewann zunächst mit einem starken Auftritt gegen die Vorjahresdritte Laura Stähli (Schweiz) 15:11, verlor aber dann 8:15 gegen die Russin Wioletta Chrapina. Christmann unterlag im entscheidenden Gefecht um den Einzug ins Hauptfeld Eliana Lugo (Venezuela) 12:14, Ehler schied durch ein 11:12 gegen die Belgierin Aube Vandingenen aus.