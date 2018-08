Drei Spiele Sperre für Bochumer Sam

Frankfurt/Main (SID) - Sidney Sam wird Fußball-Zweitligist VfL Bochum in den kommenden drei Pflichtspielen fehlen. Der 30-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen einer Tätlichkeit für drei Spiele gesperrt.

Nach Tätlichkeit: Sidney Sam für drei Spiele gesperrt © SID

Sam war beim 2:0-Erfolg der Bochumer am vergangenen Samstag beim MSV Duisburg in der 67. Minute von Schiedsrichter Christian Dingert (Lebecksmühle) nach einer Tätlichkeit gegen Andreas Wiegel des Feldes verwiesen worden. Sam fehlt den Westfalen in der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Sonntag bei Regionalligist Weiche Flensburg sowie in folgenden Ligaspielen gegen den SV Sandhausen und bei Aufsteiger SC Paderborn.