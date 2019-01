Drei Tage vor Pokal-Halbfinale: Baskets Bonn trennen sich von Trainer Krunic und Topscorer

Bonn (SID) - Die Telekom Baskets Bonn haben drei Tage vor ihrem Pokal-Halbfinale bei Brose Bamberg zwei gravierende Personalentscheidungen getroffen. Trainer Predrag Krunic (51) muss aufgrund der sportlichen Misserfolge gehen und der Vertrag mit Topscorer Ra'Shad James wurde aufgelöst.

Aus für Baskets Bonn Trainer Predrag Krunic © SID

Der Klub habe "nach der mental und sportlich erneut desolaten Vorstellung im Champions-League-Spiel gegen Fribourg keinen anderen Weg mehr gesehen, als Predrag Krunic zu beurlauben", sagte Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich in einer Stellungnahme. Bonn hatte gegen Fribourg am Dienstag mit 63:70 verloren, in der Bundesliga ist das Team aktuell Zehnter.

Der bisherige Co-Trainer Chris O'Shea übernimmt interimsweise die Cheftrainer-Position und leitet ab sofort das Training. Beim Duell in Bamberg am Sonntag (18.00 Uhr/Magenta Sport) wird er das Team gemeinsam mit Savo Milovic coachen, der ansonsten das Team Bonn/Rhöndorf in der Jugend Basketball Bundesliga betreut. Gründe für den Abschied von Spielmacher James nannte der Klub nicht.