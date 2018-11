"Drei bis sechs Wochen" Pause: Schalkes Embolo erleidet Mittelfußbruch

Gelsenkirchen (SID) - Die Verletzungssorgen beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 werden immer größer. Wie der Schweizerische Fußballverband (SFV) auf Twitter bestätigte, erlitt Stürmer Breel Embolo einen Bruch des zweiten Mittelfußknochens im linken Fuß und fällt "drei bis sechs Wochen" aus.

Fuß gebrochen: Breel Embolo fällt lange aus © SID

Beim 0:3 im Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag war der 21-Jährige in der 83. Minute ausgewechselt worden. Bereits in der Saison 2016/2017 hatte Embolo wegen eines Wadenbeinbruchs mehrere Monate gefehlt.

Zuvor hatten die Gelsenkirchener bereits den Ausfall von Nationalstürmer Mark Uth verkraften müssen. Der 27-Jährige zog sich ebenfalls gegen Frankfurt eine "Muskelverletzung" zu. Eine Untersuchung am Montagabend soll weitere Klarheit bringen.