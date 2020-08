Drei weitere Coronafälle bei Marseille: Saison-Eröffnungsspiel wackelt

Marseille (SID) - Weitere Coronafälle bei Olympique Marseille gefährden das Saison-Eröffnungsspiel der ersten französischen Fußball-Liga. Wie der Champions-League-Sieger von 1993 mitteilte, wurden drei Mitarbeiter aus dem direkten Umfeld der Mannschaft positiv auf COVID-19 getestet. Gemäß der Hygiene- und Sicherheitsprotokolle der Ligue 1 könnten die Fälle zur Absage des Auftaktspiels von Olympique am Freitag gegen AS St. Etienne führen.

Marseille testete in der Vorbereitung auch gegen Bayern © SID

Bereits in der Vorwoche war ein Mitarbeiter von Marseille positiv auf Corona getestet worden. Als Vorsichtsmaßnahme wurde das für vergangenen Freitag gegen den VfB Stuttgart angesetzte Testspiel gestrichen. Nach dem Abbruch der vergangenen Spielzeit startet die Ligue 1 am Wochenende als erste europäische Topliga in die Saison 2020/21.