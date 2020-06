Drei weitere Coronafälle in der NBA

Los Angeles (SID) - Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA hat vor ihrem Restart drei weitere Coronafälle zu beklagen. Malcolm Brogdon von den Indiana Pacers sowie Jabari Parker und Alex Len von den Sacramento Kings wurden im Zuge der Vorbereitung auf die restliche Saison positiv auf COVID-19 getestet. Dies gaben ihre Klubs sowie die Spieler in den sozialen Netzwerken bekannt. Bereits am Dienstag war die Coronainfektion des Serben Nikola Jokic von den Denver Nuggets öffentlich geworden.

Brogdan (r.) wurde positiv auf COVID-19 getestet © SID

"Ich bin kürzlich positiv auf Coronavirus getestet worden und bin derzeit in Quarantäne", sagte Point Guard Brogdon: "Mir geht es gut und ich fühle mich gut. Ich habe vor, mich meinen Teamkollegen in Orlando anzuschließen, um die reguläre Saison wieder aufzunehmen und gemeinsam mit ihnen zu spielen." Der 27-Jährige hatte zuletzt aktiv an den Protesten nach dem durch Polizeigewalt herbeigeführten Tod von George Floyd teilgenommen.

Parker seinerseits erklärte, er habe sich "vor einigen Tagen in Chicago" mit dem Virus infiziert, wo er derzeit isoliert ist. "Ich mache Fortschritte in meiner Genesung und ich fühle mich gut." Laut der Tageszeitung "The Arizona Republic" wurden zudem zwei Spieler der Phoenix Suns positiv getestet, allerdings nimmt die Franchise ohnehin nicht an der finalen Saisonphase teil.

Die NBA-Teams haben ihre Spieler am 22. Juni zur Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung ab dem 30. Juli im abgeriegelten Sportkomplex von Disney World/Orlando versammelt. Im Zuge dessen begann gemäß dem Ligaprotokoll zu Wochenbeginn die erste Testreihe auf COVID-19.