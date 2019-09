Dreifach-Triumph für China - Feige wird starke Elfte über 20 km Gehen

Doha (SID) - Beim Dreifach-Triumph der Chinesinnen über 20 km Gehen hat die deutsche Meisterin Saskia Feige (Potsdam) bei der Leichtathletik-WM in Doha eine Platzierung unter den Top-Ten nur knapp verpasst. Die 22 Jahre alte Studentin zeigte eine couragierte Leistung und wurde am Ende nach 1:37:14 Stunden starke Elfte.

Liu Hong holte sich ihr drittes WM-Gold © SID

Den Sieg in der schwül-heißen Nacht von Doha machten die Chinesinnen unter sich aus. Nach 1:32:53 Stunden holte Weltrekordlerin Liu Hong ihr insgesamt drittes WM-Gold, bereits 2011 und bei der Heim-WM in Peking 2015 hatte sie gewonnen. Qieyang Shenjie (1:33:10) wurde Zweite, Bronze sicherte sich Yang Liujing (1:33:17). Noch nie zuvor ging der komplette Medaillensatz über 20 km Gehen an ein Land. Titelverteidigerin Yang Jiayu wurde kurz vor dem Ziel disqualifiziert.

Bei ihrem WM-Debüt konnte Feige an Dohas Uferpromenade Corniche lange das Tempo an der Spitze mitgehen, erst bei Kilometer elf musste sie abreißen lassen.

Diesmal fielen nicht so viele Athletinnen den extremen Bedingungen zum Opfer wie zuvor im Marathon der Frauen oder über die lange Distanz von 50 km. Nur drei der 45 Starterinnen mussten das Rennen aufgeben.