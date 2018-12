Dreimal England in der Champions League: Bayern gegen Klopp - Schalke gegen ManCity

Nyon (SID) - Die drei deutschen Achtelfinalisten stehen in der Champions League vor kniffligen Aufgaben gegen Klubs aus England. Rekordmeister Bayern München spielt gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp, Schalke 04 muss sich dem Starensemble von Manchester City stellen. Bundesliga-Tabellenführer Borussia hat es zumindest auf dem Papier einfacher und fordert Tottenham Hotspur. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Bayern trifft im Achtelfinale auf den FC Liverpool © SID

Bei den Bayern war der Respekt für Liverpool herauszuhören. "Sie spielen wirklich guten Fußball. Sehr körperbetont, geben richtig Gas. Ich habe als Spieler auch dort noch nicht gespielt. Ich freue mich drauf", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Auslosung in Nyon beim Vereinssender. Und er zeigte sich auch vom Duell mit Teammanager Klopp begeistert: "Er ist ein Top-Trainer. Einer, der lustig ist in Pressekonferenzen. Also haben wir auch ein deutsches Duell auf der Ebene."

Dortmund geht den Zweikampf mit Tottenham selbstbewusst an. Erinnerungen werden wach an das vergangene Jahr, in dem die Spurs maßgeblich daran beteiligt waren, dass der BVB in der Vorrunde ausschied. "Wir haben sie schon zweimal gehabt. Ein starker Gegner, die Chance stehen fifty-fifty. Die Mannschaft ist top besetzt. Wir sind auch stark, es wird interessant", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sky.

Während Bayern und Dortmund als Sieger ihrer Vorrundengruppen zuerst auswärts antreten dürfen, muss Schalke gegen die Citizens erst einmal zu Hause in der Veltins Arena ran. Die Hinspiele finden am 12./13. oder 19./20. Februar statt, die Rückspiele am 5./6. oder 12./13.

Das Finale wird am 1. Juni im Estadio Metropolitano von Atletico Madrid gespielt. Titelverteidiger ist der Stadtrivale Real Madrid, der im Endspiel den FC Liverpool besiegte.

Im Pay-TV hat Sky im Hinspiel das Erstzugriffsrecht für eine Begegnung mit deutscher Beteiligung. Die beiden anderen Spiele werden von DAZN übertragen. Alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung wiederum sind bei Sky zu sehen.