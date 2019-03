Dreimalige Bahn-Weltmeisterin Catlin gestorben

Stanford (SID) - Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Kelly Catlin ist im Alter von nur 23 Jahren verstorben. Dies teilte der US-Verband USA Cycling am Sonntag mit, über die Todesumstände wurden keine Angaben gemacht. Catlin gewann dreimal (2016, 2017, 2018) den WM-Titel in der Mannschaftsverfolgung, bei den Olympischen Spielen in Rio holte sie in diesem Wettbewerb die Silbermedaille.

Kelly Catlin ist im Alter von 23 Jahren verstorben © SID

"Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihrer Familie. Für sie ist es eine unheimlich schwere Zeit, wir wollen ihre Privatsphäre respektieren", hieß es in einer Mitteilung: "Kellys Tod macht uns alle sehr traurig, wir werden sie sehr vermissen."