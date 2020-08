Dreispringer Heß will bei DM wieder angreifen

Köln (SID) - Der frühere Dreisprung-Europameister Max Heß meldet sich nach langer Verletzungspause wieder zurück und will bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Wochenende angreifen. "Fürs Ego wären die 17,14 m schön, die ja die Olympia-Norm für Tokio gewesen wären", sagte Heß im Sport1-Interview: "Einfach um mir selbst zu zeigen, dass ich es auch dieses Jahr geschafft hätte, mich für die Spiele zu qualifizieren."

Max Heß ist nach langer Verletzungspause zurück © SID

Im heimischen Chemnitz knackte er vor zwei Wochen wieder die 17-Meter-Marke. "Es war auf jeden Fall befreiend - gerade nach dem letzten Jahr, in dem es die große Verletzung gab", sagte Heß über seine Weite (17,01 m). Nach der DM 2019 hatte er aufgrund von Rückenbeschwerden unter anderem die Team-EM sowie die WM in Doha verpasst.

Das vergangene Jahr sei ein langer "Prozess mit vielen Höhen und Tiefen" gewesen: "Da bin ich ein paar Mal in ein Loch gefallen." Nach dem Rückschlag sei der Gedanke da gewesen, "das Ganze an den Nagel zu hängen", dieser sei aber "relativ schnell wieder verflogen." 2016 hatte Heß in Amsterdam EM-Gold gewonnen.