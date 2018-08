Dreisprung: Evora gewinnt EM-Titel

Berlin (SID) - Der Portugiese Nelson Evora (34) ist Nachfolger von Max Heß als Dreisprung-Europameister. Der Olympiasieger von Peking 2008 setzte sich am Sonntag bei der EM in Berlin mit 17,10 m vor Alexis Copello aus Aserbaidschan (16,93) und dem Griechen Dimitrios Tsiamis (16,78) durch. Der 22 Jahre alte Chemnitzer Heß, der 2016 in Amsterdam triumphiert hatte, war am Freitag in der Qualifikation ausgeschieden.

Nelson Evora ist mit 17,10 Meter neuer Europameister © SID

Silbermedaillengewinner Copello hatte 2009 noch als Kubaner WM-Bronze in Berlin geholt. 18-Meter-Springer Pedro Pablo Pichardo, der als gebürtiger Kubaner nun für Portugal antreten will, hatte kurzfristig noch keine Starterlaubnis durch den Weltverband IAAF erhalten.