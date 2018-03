Dresden: Kapitän Hartmann zurück im Training

Dresden (SID) - Kapitän Marco Hartmann ist bei Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden wieder ins Training zurückgekehrt. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler stand am Mittwoch erstmals seit mehreren Wochen wieder auf dem Platz. Hartmann hatte aufgrund einer Innenbanddehnung im linken Knie pausiert. Er hatte in dieser Saison bislang 13 Ligaspiele absolviert und dabei zwei Tore erzielt. Am Sonntag spielt Dynamo im Mittelfeldduell bei Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt (13.30 Uhr/Sky).

Dynamo Dresden kann wieder auf Marco Hartmann setzen © SID

Abwehrspieler Sören Gonther befindet sich nach seiner Kreuzband-Operation weiterhin in der Reha und trainierte am Mittwoch individuell im Kraftraum.