Dresden-Profi Hartmann weist Streik-Vorwürfe zurück

Berlin (SID) - Fußball-Profi Marco Hartmann vom Zweitligisten Dynamo Dresden hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass die Spieler nach den beiden positiven Coronatests im Klub streiken wollten. "Richtig ist: Es wurde innerhalb des Teams kontrovers diskutiert. Aber es gab keinen einzigen Spieler, der gesagt hat: Ich streike, ich mache das nicht mehr mit. Wir wollen weitermachen, wir wollen sportlich in der Liga bleiben", sagte Hartmann dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Hartmann dementiert Gerückte um einen Streik bei Dynamo © SID

Die abstiegsbedrohten Dresdner befinden sich aktuell in einer 14-tägigen Quarantäne, nachdem am vergangenen Samstag in der dritten Testreihe zwei Profis positiv auf den Virus getestet worden waren. Dadurch kann Dynamo am kommenden Wochenende die Saison noch nicht fortsetzen. Wegen der Coronafälle waren Zweifel am Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) aufgekommen und ein Saisonabbruch wurde öffentlich thematisiert.

Dass die Dresdner, mit vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer Tabellenletzter, einen Abbruch bewusst in Kauf nehmen würden, wies Hartmann ebenfalls entschieden zurück. "Eine derartige Betrachtung schockiert mich. So etwas zu denken, ist einfach nur Wahnsinn. Ich bin Sportler. Ich steige lieber mit erhobenem Haupte ab, als mit irgendeiner Aktion einen Abbruch zu forcieren", sagte Hartmann.

Wann Dynamo wieder spielen kann, steht noch nicht fest. Die Tests der vierten Reihe am vergangenen Montag waren negativ. "Ja, aber das bedeutet nicht, dass sich nicht doch jemand bei den anderen beiden Infizierten angesteckt hat", warnte Hartmann: "Ich habe mich erkundigt. Im Durchschnitt braucht es fünf bis sieben Tage, bis ein Test wirklich anschlägt. Also war nicht der Test am Montag entscheidend, es wird erst der nächste sein."