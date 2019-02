Dresden entlässt Trainer Walpurgis - Fiel übernimmt

Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Trainer Maik Walpurgis entlassen. Einen Tag nach der 0:2-Niederlage bei Darmstadt 98 verkündeten die Sachsen das Aus für den 45-Jährigen, unter dessen Leitung Dynamo nur eines der vergangenen neun Spiele gewann. Neben Walpurgis wurden auch die beiden Co-Trainer Ovid Hajou und Massimilian Porcello freigestellt. Die Nachfolge übernimmt Ex-Dynamo-Kapitän Cristian Fiel.

Walpurgis fehlt gegen den Hamburger SV krankheitsbedingt © SID

Der 38-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 und wird am kommenden Donnerstag sein erstes Training leiten. Bis dahin wird U19-Coach Matthias Lust die Übungseinheiten verantworten.

Fiel bringe "alles mit, was man braucht, um als Trainer im Profi-Fußball erfolgreich zu sein. Dass jetzt alles früher als geplant Wirklichkeit wird, ist der aktuellen sportlichen Situation geschuldet", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Minge: "Wir sind davon überzeugt, dass es Cristian Fiel gelingen wird, vorhandene Potenziale in der Mannschaft zu aktivieren und einen neuen, frischen und kämpferischen Geist zu entwickeln."

Dies war Walpurgis nicht mehr zugetraut worden. Dessen Beurlaubung sei "für uns in dieser Situation alternativlos, weil nicht nur das Erreichen unserer Ziele in dieser Saison in große Gefahr geraten ist, sondern auch der Glaube verloren gegangen ist, gemeinsam in dieser Konstellation erfolgreich sein zu können", sagte Minge, der Walpurgis am Sonntagmorgen persönlich über die Entscheidung informiert hatte: "Die sportliche und tabellarische Entwicklung unserer Mannschaft ist insgesamt besorgniserregend."

Dynamo ist nach einer Reihe schwacher Ergebnisse ins untere Tabellendrittel abgerutscht. Das Polster auf Relegationsrang 16 ist auf sieben Punkte geschrumpft. Dresden tauscht in der laufenden Saison bereits zum zweiten Mal den Trainer. Walpurgis hatte erst im September 2018 die Nachfolge von Uwe Neuhaus angetreten. Fiel hatte das Team damals als Interimstrainer betreut.