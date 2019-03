Dresden erkämpft einen Punkt bei Fiel-Debüt

Dresden (SID) - Dynamo Dresden hat beim Debüt seines neuen Trainers Cristian Fiel in der 2. Fußball-Bundesliga mit viel Leidenschaft einen Punkt errungen. Trotz eines 0:2-Rückstands erkämpften die Sachsen am Sonntag gegen den VfL Bochum ein 2:2 (1:2). Zwar blieb Dresden auch nach dem zweiten Trainerwechsel der Saison zum sechsten Mal in Folge ein Sieg verwehrt, doch das Fiel-Team darf im Abstiegskampf hoffen.

Jena behielt im Kellerduell mit Duisburg die Oberhand © SID

"Nach 20 Minuten habe ich gedacht: 'Was passiert hier eigentlich?' Nach einem 0:2-Rückstand musst du erstmal zurückkommen. Ich habe viel im Kopf und bin froh, dass ich das gleich zu Hause mal in Ruhe analysieren kann", sagte Fiel bei Sky.

Lukas Hinterseer (10.) und Milos Pantovic (14.) hatten Bochum in der Anfangsphase schnell in Führung gebracht, ehe Baris Atik (33.) der Anschlusstreffer gelang und Jannis Nikolaou (59.) im zweiten Durchgang ausglich. Fiel war nach der Demission von Maik Walpurgis am vergangenen Sonntag zum Nachfolger ernannt worden, bereits in der Hinrunde hatte er nach der Entlassung von Uwe Neuhaus als Interimstrainer fungiert.

Im Rudolf-Harbig-Stadion hatten die Hausherren vor 28.153 Zuschauern nach den beiden schnellen Nackenschlägen zwar mehr vom Spiel, doch aufgrund erstklassiger Möglichkeiten hätte Bochum bereits höher führen können. Die Dresdner Zuspiele kamen in der Offensive viel zu ungenau, sodass es einen herausragenden Solo-Lauf von Niklas Kreuzer, der Atik stark bediente, zum Anschluss brauchte. Vor der Pause musste Dynamos Jannik Müller einen Kopfball von Patrick Fabian (37.) auf der Linie klären.

Im zweiten Durchgang drängten die Dresdner auf mehr Gefahr im Angriffsspiel, Bochum kam in dieser Phase nicht wirklich zu Entlastungsaktionen. Folgerichtig köpfte Nikolaou eine Ecke von Kreuzer zum Ausgleich ins Tor und läutete eine hochspannende Schlussphase ein, in der beide Teams auf den Siegtreffer drängten.