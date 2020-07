Dresden holt Stark aus Darmstadt

Dresden (SID) - Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat den defensiven Mittelfeldspieler Yannick Stark verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, kommt der 29-Jährige von Darmstadt 98 und unterschreibt für zwei Jahre mit Option auf Verlängerung in Elbflorenz. In der abgelaufenen Saison kam Stark auf 29 Pflichtspiele für Darmstadt, erzielte ein Tor und gab eine Vorlage.