Dresden holt "Wunschspieler" Atik aus Hoffenheim

Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat den offensiven Mittelfeldspieler Baris Atik vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim verpflichtet. Wie die Sachsen am Dienstag vermeldeten, unterschrieb der 23-jährige Deutsch-Türke einen Vertrag bis 2022 mit Gültigkeit für die ersten beiden Ligen. Über die Ablösemodalitäten gaben beide Seiten keine Auskunft.

Dynamo Dresden verpflichtet Hoffenheims Baris Atik © SID

"Mit Baris haben wir unseren Wunschspieler für das offensive Mittelfeld verpflichtet, den wir schon seit mehreren Jahren beobachten. Erstmals ist er uns aufgefallen, als er noch in der U19 bei Hoffenheim gespielt hat", sagte Dynamos Interims-Sportgeschäftsführer Kristian Walter.

In der vergangenen Saison spielte Atik, der am 3. Dezember 2016 in Hoffenheim sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte, jeweils für ein halbes Jahr für den 1. FC Kaiserslautern und für den SV Darmstadt 98. In dieser Zeit absolvierte er vereinsübergreifend 19 Pflichtspiele (1 Tor).