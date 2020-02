Dreßen siegt auch in Saalbach

Saalbach (SID) - Skirennläufer Thomas Dreßen hat für das nächste Highlight gesorgt und die Weltcup-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm gewonnen. Der 26-Jährige aus Mittenwald raste zwei Wochen nach seinem Heimsieg in Garmisch-Partenkirchen trotz eines Beinahe-Sturzes auf der verkürzten Schneekristall-Piste in 1:32,96 Minuten zu seinem fünften Triumph.

Starke Leistung: Thomas Dreßen gewinnt in Saalbach © SID

"Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass der Ski an meinem Fuß bleibt und mich schon so positioniert, dass ich es abfange und nicht stürze", sagte Dreßen im ZDF: "Aber wie heißt's immer so schön: It's not over until the fat lady sings - und heute werde ich mitsingen."

Dreßen ließ in einer knappen Entscheidung den früheren Weltmeister Beat Feuz (Schweiz/0,07 Sekunden zurück) und dessen Teamkollegen Mauro Caviezel (+0,09) hinter sich und gewann als erster Deutscher zwei Weltcup-Abfahrten hintereinander. Mit seiner siebten Podestfahrt in der Königsdisziplin zog er zudem mit dem bisherigen deutschen Rekordhalter Markus Wasmeier (zwei Siege) gleich.