Dressur-DM in Balve: Aus für Werndl nach Sturz mit dem Segway

Balve (SID) - Benjamin Werndl nahm es mit Humor. "Hinfallen, aufstehen, weitermachen", schrieb der Dressurreiter unter ein Instagram-Video von seinem Sturz - nicht etwa vom Pferd, sondern mit einem Segway: "So schlimm war's eigentlich gar nicht."

Werndl verletzt sich am Schlüsselbein © SID

Mit dem Weitermachen muss der 36-Jährige trotzdem noch ein bisschen warten, denn bei seinem Missgeschick am Samstagabend in Balve erlitt er einen Bruch des rechten Schlüsselbeins. Damit konnte Werndl auch nicht zur abschließenden Kür bei der Dressur-DM am Sonntag antreten.

"Eigentlich war das ein genialer Tag", schrieb er unter ein Foto, das ihn mit einem Druckverband am Schlüsselbein in einer Arztpraxis zeigt. Wenige Stunden zuvor hatte seine Schwester Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer Stute Dalera den Grand Prix Special gewonnen und dabei die große Isabell Werth geschlagen. Werndl war mit seinem Paradepferd Daily Mirror Platz Vierter geworden.